Перші винищувачі F-16 можуть прибути до України вже за кілька днів — Newsweek

Перші 18 винищувачів F-16, які Нідерланди зобов'язалися поставити Україні, прибудуть до Румунії наступного тижня. Пілоти ВПС України вже проходять підготовку на цих літаках на румунській авіабазі у Констанці. Про це 27 грудня повідомило видання Newsweek Romania.

Ці F-16 є модернізованими версіями ранніх моделей F-16, випущених у 1980-х роках. Вони оснащені потужнішими двигунами, модернізованими системами управління озброєнням та радаром APG-66V2. Вони відносяться до варіанта F-16A/B Mid-Life або MLU, модернізованого на початку 1980-х років, з оновленою вартістю понад 113 мільйонів доларів за одиницю, а також додатковими витратами на технічне переоснащення.

Винищувачі MLU, які використовуються кількома європейськими ВПС, включаючи нідерландські, датські та норвезькі, оснащені радаром APG-66V2 компанії Northrop Grumman. Він дає можливість відстежувати кілька цілей одночасно. Апгрейд APG-66 до нового APG-83 компанії Northrop, що використовується ВПС США, дозволяє відстежувати десятки цілей одночасно і коштує понад 2 мільйони доларів.

Як зазначають журналісти, порівнюючи радянські та українські винищувачі, F-16 має простіше управління, ефективне обладнання для попередження та придушення радіолокації. За певних умов він здатний відстежувати та атакувати повітряні цілі ракетами AIM-120 на відстані понад 50 миль, що суттєво перевищує можливості МіГів та Су з керованими ракетами Р-27.

Проте найкращі винищувачі ВПС Росії, МіГ-31 та Су-35 можуть вражати повітряні цілі на більш дальній відстані, використовуючи ракети Р-37, залишаючись серйозною загрозою для українських F-16, зазначає видання.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що прибуття F-16 дозволить Україні краще захиститись від потенційних атак з боку Росії.

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що Нідерланди готують першу партію винищувачів F-16 для відправки в Україну. Як повідомив цього ж дня президент України Володимир Зеленський, до відправлення готується партія із 18 машин.