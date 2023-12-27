У Нью-Йорку на Донеччині сталася пожежа через обстріл: рятувальники евакуювали жителів

У Нью-Йорку Донецької області внаслідок обстрілу сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Рятувальники ліквідували спалах та евакуювали постраждалих. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.



«Вночі після чергового обстрілу в Нью-Йорку сталася пожежа у 5-поверховому багатоквартирному житловому будинку. Горіли дві квартири на 5 поверсі», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що пожежники евакуювали 3 мешканців будинку та ліквідували пожежу на площі 140 кв. м.



Нагадаємо, окупанти за 26 грудня атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки п'ять мешканців загинули, троє людей — травмовані.