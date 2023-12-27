В Нью-Йорке Донецкой области произошел пожар из-за обстрела: спасатели эвакуировали жителей

В Нью-Йорке Донецкой области в результате обстрела произошел пожар в многоквартирном доме. Спасатели ликвидировали возгорание и эвакуировали пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Ночью после очередного обстрела в Нью-Йорке произошел пожар в 5-этажном многоквартирном жилом доме. Горели две квартиры на 5 этаже», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что пожарные эвакуировали 3 жителей дома и ликвидировали пожар на площади 140 кв. м.



Напомним, оккупанты за 26 декабря атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате атаки пять жителей погибли, трое людей — травмированы.