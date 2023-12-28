Нічна атака по Україні: сили ППО збили 7 з 8 ударних дронів

Російська армія сьогодні вночі, 28 грудня, атакувала територію України ударними дронами-камікадзе. Російські цілі збили в межах трьох областей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що семеро безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України.



Зокрема, дрони збили в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо російського удару по Херсону, у вівторок 26 грудня.