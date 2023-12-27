Зеленский провел совещание из-за российскоого удара по Херсону

Украинский президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко относительно российского удара по Херсону, во вторник 26 декабря.

Об этом сообщил Зеленский в видеообращении 27 декабря.

«Доклад по поводу российского удара по Херсону вчера: к сожалению, один работник полиции погиб - лейтенант Игорь Мисюня, Кировоградское ГУНП. Мои соболезнования родным и близким... Четыре человека пострадали, из них двое — ребята-полицейские, всем оказана необходимая помощь», — сообщил Зеленский.