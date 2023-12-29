Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Після нічної атаки дронами вранці війська РФ завдали по Одесі ракетного удару. Пошкоджено житлові будинки, загинуло троє мешканців, понад 20 поранено. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років. Усі постраждалі наразі отримують допомогу у медичних закладах міста», — уточнив Кіпер.

Odesa right now after fascist Russians launched a massive cruise missile attack all over Ukraine. pic.twitter.com/69kqHCc3SB — Igor Sushko (@igorsushko) December 29, 2023

Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА

За словами голови ОВА, двоє поранених у тяжкому стані. На місці працюють усі відповідні служби. В Одеському районі також сталося потрапляння до законсервованої будівлі одного з об'єктів інфраструктури.



Оновлено (11:52). Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі зросла до трьох осіб, повідомив голова ОВА Кіпер.



Він зазначив, що в результаті атаки також сталося влучання в триповерховий будинок. Рятувальники витягли з-під завалів тіло людини. Пошукові операції тривають.



Також стало відомо, що постраждали 22 людини, з них 18 перебувають у лікарнях.



Крім того, працівники ДСНС врятували з пошкодженого ударом 17-поверхового житлового будинку 23 людини.



Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджений ліцей.



Раніше в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.



Кіпер додав, що 10 «Шахедів» знищили сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано .