Після нічної атаки дронами вранці війська РФ завдали по Одесі ракетного удару. Пошкоджено житлові будинки, загинуло троє мешканців, понад 20 поранено. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років. Усі постраждалі наразі отримують допомогу у медичних закладах міста», — уточнив Кіпер.

Odesa right now after fascist Russians launched a massive cruise missile attack all over Ukraine. pic.twitter.com/69kqHCc3SB