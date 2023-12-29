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Атака на Одессу: разрушены дома, три человека погибли, более 20 — ранены

29 декабря 2023, 11:52

Атака на Одессу: разрушены дома, три человека погибли, более 20 — ранены

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

После ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Повреждены жилые дома, погибли трое жителей, более 20 ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В результате атаки двое одесситов погибли. 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города», — уточнил Кипер.

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА

По словам главы ОВА, двое раненых в тяжелом состоянии. На месте работают все соответствующие службы. В Одесском районе также произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

Обновлено (11:52). Число погибших в результате атаки по Одессе возросло до трех человек, сообщил глава ОВА Кипер.

Он отметил, что в результате атаки также произошло попадание в трехэтажный дом. Спасатели извлекли из-под завалов тело человека. Поисковые операции продолжаются.

Также стало известно, что пострадали 22 человека, из них 18 находятся в больницах.

Кроме того, сотрудники ГСЧС спасли из поврежденного ударом 17-этажного жилого дома 23 человека.

Также в городе в результате обстрела поврежден лицей.

Ранее в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Кипер добавил, что 10 «шахедов» уничтожили силы ПВО. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

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