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Обладнання ТЕС на Донбасі серйозно пошкоджено через російський обстріл

29 грудня 2023, 12:10

Обладнання ТЕС на Донбасі серйозно пошкоджено через російський обстріл

Російські окупанти в ніч із 28 на 29 грудня знову атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК, обійшлося без жертв. Про це повідомив енергохолдинг. У Міненерго уточнили , що теплоелектростанція розташована на Донеччині.

У повідомленні наголошується, що серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.

У ДТЕК заявили, що лише за останні два місяці агресор здійснив на станцію понад десяток атак.

Там нагадали, що минулого разу окупанти обстріляли станцію 23 грудня та поранили п'ятьох працівників ТЕС.

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