Нічна атака на Україну: сили ППО збили 21 «Шахед»

Сьогодні, в ніч проти 31 грудня, українські сили протиповітряної оборони збили 21 ударний дрон. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 31 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область — РФ. У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 «шахед» ворога», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зафіксовано 49 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також росіяни завдали удару по Харкову шістьма зенітними керованими ракетами С-300.



Більшість ударних дронів окупанти спрямували по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.



Нагадаємо, російські війська завдали масованого удару по Україні в ніч проти 29 грудня. Під час обстрілу армія РФ використовувала ударні безпілотники «Шахед», а також крилаті та зенітні ракети. За останніми даними української влади, загинули щонайменше 30 людей, понад 160 постраждали.