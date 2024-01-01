Після російського обстрілу у Херсоні загинула жінка

Російська окупаційна армія обстріляла житловий будинок у селищі Велетенське. Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі. Мої співчуття рідним… Ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати», - зазначив Прокудін.



За словами голови Херсонської ОВА, її шпиталізували із пораненням ноги та спини. Постраждалій надається вся необхідна допомога.



Раніше в Херсоні внаслідок атаки дрона в ніч на 30 грудня було знищено адміністративну будівлю.