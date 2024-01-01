Зеленський обговорив із прем'єром Канади посилення протиповітряним захистом

У понеділок 1 січня президент України Володимир Зеленський провів першу міжнародну розмову у 2024 році.

Про це повідомляється в Telegram Зеленського.

«Насамперед спілкувалися на тематику безпеки. Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах та селах: постійний ракетний терор, удари "Шахедів". Лише за вечір перед Новим роком та новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій та Херсонській областях були й попадання, які спричинили пошкодження цивільних об'єктів». , - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що подякував Трюдо за готовність допомагати у посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових "NASAMS" - систем та ракет до них.

"Обговорили роботу над гарантіями безпеки, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди", - додав Зеленський.