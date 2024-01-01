Зеленский обсудил с премьером Канады усиление противовоздушкой обороны

В понедельник 1 января, президент Украины Владимир Зеленский провел первый международный разговор в 2024 году.

Об этом сообщается в Telegram Зеленского.

«Прежде всего общались на тематику безопасности. Проинформировал Джастина о российских ударах по нашим городам и селам: постоянный ракетный террор, удары "Шахедов". Только за вечер перед Новым годом и новогоднюю ночь нашим силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, но, к сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были и попадания, которые привели к повреждению гражданских объектов», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что поблагодарил Трюдо за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставку дополнительных "NASAMS" - систем и ракет к ним.

«Обсудили работу над гарантиями безопасности, договорились, что наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения», — добавил Зеленский.