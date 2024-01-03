Окупанти намагаються наступати на Часів Яр — Сирський

Окупаційні війська продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському та Бахмутському напрямах та перегруповуються на Лиманському. Зокрема, намагаються наступати на Часів Яр. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

На Бахмутському напрямку, за його словами, точаться напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка.

«Також противник намагається наступати у напрямку міста Часів Яр», — зазначив генерал.

На Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Сіньківка для створення плацдарму та наступного наступу на місто Куп'янськ.

На Лиманському напрямі російські окупанти після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій.

«Водночас на цьому напрямку противник активно застосовує авіацію для завдання ударів керованими авіаційними бомбами», — додав Сирський.

Загалом на напрямках наступу окупанти збільшили кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також для продовження штурмових дій агресор використовує штурмові підрозділи, сформовані з колишніх злочинців «шторм Z» та «шторм V». Крім того, противник продовжує перекидати резерви за іншими напрямками.

«Наші воїни, незважаючи на складні умови, мужньо тримають оборону і не дають противнику просунутися вперед», — зазначив генерал.