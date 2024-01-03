Оккупанты пытаются наступать на Часов Яр — Сырский

Оккупационные войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Часов Яр. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На Бахмутском направлении, по его словам, продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка.

«Также противник пытается наступать в направлении города Часов Яр», — отметил генерал.

На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск.

На Лиманском направлении российские оккупанты после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий.

«В то же время на этом направлении противник активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами», — добавил Сырский.

В целом на направлениях наступления оккупанты увеличили количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. Также для продолжения штурмовых действий агрессор использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников «шторм Z» и «шторм V». Кроме того, противник продолжает перекидывать резервы по другим направлениям.

«Наши воины, несмотря на сложные условия, мужественно держат оборону и не дают противнику продвинуться вперед», — отметил генерал.