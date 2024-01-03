У Києві загинули 30 людей через повітряну атаку РФ, рятувальні роботи завершено

У Шевченківському районі Києва завершено аварійно-рятувальні роботи, повідомляється про 30 загиблих. Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва після ракетного удару агресора 29 грудня 2023 року завершено. Внаслідок атаки загинули 30 людей. Про це повідомила ДСНС України.

«Роботи тривали з 29 грудня після масованої російської атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 куб.м зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинули 30 людей, з них одна людина померла в лікарні», — йдеться у повідомленні у середу, 3 січня.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки 29 грудня по Україні було вражено 18 населених пунктів у 10 областях, постраждали 170 осіб, загинуло 53, врятовано 22.

Нагадаємо, 29 грудня минулого року Україна зазнала масованої повітряної атаки з боку Російської Федерації, що призвело до значних жертв та руйнувань.