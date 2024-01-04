Двоє людей загинули в Херсонській області через російські обстріли минулої доби

Окупанти випустили по Херсонській області 486 снарядів, внаслідок обстрілу двоє людей загинули. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06:00 четверга.

«Минулої доби противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон агресор випустив 19 снарядів», — написав він.

«Через російську агресію дві людини загинули», — підкреслив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства у Бериславі.