Армія Росії випустила 637 снарядів по Херсонщині: загорілися складські приміщення

Обстріл армією РФ Херсона. Фото: ДСНС

Минулої доби армія Росії випустила 637 снарядів за деокупованими населеними пунктами Херсонської області, повідомили в ДСНС.



Після чергового обстрілу Херсона сталася пожежа у складському приміщенні.



«Під час гасіння почалися повторні обстріли, рятувальники змушені були відходити в безпечне місце, а потім знову повернулися до гасіння», - зазначили рятувальники.



Ще дві пожежі через обстріл зафіксовано у Бериславському районі. Горіло складське приміщення та модульний будинок.



Нагадаємо, російські окупанти атакували низку населених пунктів на Донеччині, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє — травмовані.