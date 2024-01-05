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Россияне атаковали дронами модульный городок под Бериславом, семь пострадавших

05 января 2024, 10:20

Россияне атаковали дронами модульный городок под Бериславом, семь пострадавших

В ночь на 5 января российская армия ударила тремя «шахедами» по Высокому Тягинской громады Херсонской области. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Этой ночью российская армия ударила тремя беспилотниками типа Shahed по Высокому Тягинской громады. Удары пришлись по административному зданию и модульному городку», — написал он.

Прокудин сообщил, что в больницу доставили 50-летнего мужчину.

«У него диагностировали ранение брюшной полости и печени. Еще один житель, 43 лет, получил ранение спины и плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте», — отметил глава Херсонской областной военной администрации.

Кроме того, пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс.

«Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента обстрела», — добавил Прокудин.

Ранее сообщалось, что российская армия ударила по Станиславу Херсонской области днем 4 января. В результате атаки в населенном пункте отсутствует свет, есть жертвы.

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