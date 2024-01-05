Армия России выпустила 637 снарядов по Херсонщине: загорелись складские помещения

Обстрел армией РФ Херсона. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки армия России выпустила 637 снарядов по деоккупированным населенным пунктам Херсонской области, сообщили в ГСЧС.



После очередного обстрела Херсона произошел пожар в складском помещении.



«Во время тушения начались повторные обстрелы, спасатели вынуждены были отходить в безопасное место, а затем снова вернулись к тушению», — отметили спасатели.



Еще два пожара из-за обстрелов зафиксированы в Бериславском районе. Горело складское помещение и модульный дом.



Напомним, российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате атаки погибли два человека, еще двое — травмированы.