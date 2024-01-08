ЗСУ знищили понад 400 окупантів та військову техніку на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку українські військовослужбовці минулої доби знищили понад 400 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування.



«Загальні втрати ворога становили 416 осіб. Знову близько 10 окупантів здалися в полон», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що втрати росіян у військовій техніці становили 28 одиниць. Зокрема, 5 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 10 БпЛА, 6 автомобілів. Знищено 2 склади боєприпасів.



Так, на Таврійському напрямку загарбники завдали 331 авіаудару, провели 25 бойових зіткнень і здійснили 617 артобстрілів.



У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак недалеко від Первомайського та Невельського Донецької області.



На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 3 атаки.



На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника на захід від Вербового Запорізької області.



Нагадаємо, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «ТИРАДА-2».