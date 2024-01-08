Неякісні бронежилети для ЗСУ: ексчиновникам Міноборони повідомлено про нові підозри

Нові справи про корупцію у Міноборони. Фото: Генпрокуратура

Ексчиновникам Міноборони повідомлено про нові підозри щодо факту розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлі неякісних бронежилетів. Про це повідомили у Генпрокуратурі.



«Колишнього заступника Міноборони України та керівника Департаменту держзакупівель матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальника управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ підозрюють у розтраті майна на понад 948 млн гривень», — йдеться у повідомленні.



За даними слідства, підозрювані в період дії воєнного стану придбали для потреб ЗСУ 50 тисяч бронежилетів, які за своїм якісним станом та характеристиками не відповідали встановленим вимогам та не могли бути використані в армії.



Кошти індивідуального захисту було закуплено у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни Росії.



«Згідно з висновками судових балістичної, товарознавчої та економічної експертиз у результаті постачання засобів індивідуального захисту неналежної якості державі завдано 948 млн гривень збитків», — заявили в Генпрокуратурі.



Колишній заступник Міністра оборони України та керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони підозрюються у розтратах 100 та 250 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ.



Також майже мільярд гривень на постачанні для ЗСУ непридатної військової форми. Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою у межах інших кримінальних проваджень.