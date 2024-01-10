Армія РФ знищує Невське, багато будинків не підлягають відновленню — Лисогор

Російська армія активно атакує на Луганщині, знищуючи населені пункти. Село Невське страждає від постійних ударів, росіяни продовжують знищувати будинки, деякі вже не підлягають відновленню. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Противник поступово знищує Невське. Руйнування зазнали ще два домоволодіння. За останні два тижні вже не менше дванадцяти будинків не підлягають відновленню після ворожого обстрілу. Деякі пошкодження знаходимо не одразу. Заради нових руйнувань окупанти не шкодують боєприпасів», — написав він.



Крім того, за уточненою інформацією, росіяни майже щодня влаштовують авіаційні нальоти на Серебрянський ліс, саме там українські військовослужбовці тримають оборону. Минула доба не стала винятком. Також нещадно обстрілюють і Білогорівку.



Нагадаємо, загарбники планують перетворити колонію у тимчасово окупованому Суходільську Луганської області на катувальну.