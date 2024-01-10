Російська армія перекидає техніку та військових через Маріуполь у бік Бердянська

Вперше в тимчасово окупованому Маріуполі було зафіксовано переміщення підрозділу окупантів з використанням цивільних вантажівок (критих фур) у складі колони. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Під час перевезення встановлені місця для розміщення особового складу та інженерно-фортифікаційні споруди, що перевозяться відкритим способом. Що саме перевозилося цивільними на вигляд вантажівками встановити не вдалося», — написав він.



За його інформацією, колона пройшла через центр міста у напрямку Бердянська Запорізької області.



«Саме супровід від Східного кордону до Західного виїзду з села Мангуш дає впевненість затверджувати саме використання у колоні цивільного транспорту», — уточнив чиновник.



Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області було знищено напівзбудований залізничний міст у суботу, 6 січня. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.