За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад сотню разів

За добу російські окупанти випустили 482 снаряди з різних видів зброї на Херсонщині, поранення отримали троє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу супротивник здійснив 108 обстрілів, випустивши 482 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області. Через російську агресію троє людей отримали поранення», — написав Прокудін у телеграм-каналі вранці в четвер.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів Херсонської області 10 січня постраждали шестеро людей, одна людина загинула.