За добу окупанти випустили по Херсонщині понад 300 снарядів, загинула людина

Російські окупаційні війська за добу випустили 310 снарядів Херсонської області, є загиблий і поранені. Про це повідомив голова ОВ Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник здійснив 73 обстріли, випустивши 310 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БпЛА. Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень», — написав він у telegram-каналі.

Російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області, зазначив Прокудін.

Раніше повідомлялося, що загарбники пообіцяли видавати жителям тимчасово окупованої частини Херсонської області вугілля в обмін на паспорт РФ.