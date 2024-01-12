Кому відключатимуть світло за борги: коментар гендиректора Yasno

Через борги за електрику без світла можуть залишитись близько 70 тисяч мешканців у Києві та Дніпропетровській області. Але відключати одразу всіх поспіль не будуть. Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

Він зазначив, що компанія не відключатиме світло абонентам по всій Україні, оскільки працює лише з приватними клієнтами у Києві та Дніпропетровській області.

«Ми не відключатимемо всіх поспіль. У нас є чіткі критерії і за сумою, і за віком заборгованості. Нині таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області. Їхній загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень», — пояснив він.

Він також уточнив, що відключати світло «не будуть миттєво всім і раптово».

«Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи мають вони борг чи ні. Коли ми подаватимемо на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів — оповіщення від ОСР», — сказав Сергій Коваленко.

Наразі, як зазначив гендиректор Yasno, всім абонентам краще уточнити показання своїх лічильників, а також передавати дані коректно та щомісяця оплачувати рахунки, щоб не накопичувалися борги.

«Гроші підуть до енергосистеми. Атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, нікуди не поділися, тому ремонти та масштабні відновлення – це наша реальність ще надовго. Тому будь ласка оплачуйте рахунки вчасно», — підсумував представник компанії.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Кабмін ухвалив постанову та повернув нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Також підприємствам дозволили не обслуговувати клієнтів, які частково чи повністю не сплачують за спожиті послуги.