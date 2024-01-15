В Україні офіційно підтвердили збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня. Про це він повідомив у своєму Telegram.



«Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22», — написав він.



Залужний подякував Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї.



Нагадаємо, українські військові збили над Азовським морем російський військовий літак А-50 та підбили Іл-22 увечері 14 січня. Зазначається, що Повітряними силами було збито літак А-50 та пошкодження Іл-22М11 ВКС РФ, бортовий номер 75106.



Наголошується, що А-50 було збито одразу після його заступлення на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15 14 січня. Літак зник із радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації, а пізніше пілотом літака Су-30 було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.



Крім того, великі російські телеграм-канали також підтвердили, що ввечері 14 січня було збито російський військовий літак А-50 і підбито Іл-22. Але російські блогери наголошували, що по літакам помилково вдарила російська ППО.