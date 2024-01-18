До Маріуполя Росія завезла близько 50 тисяч мігрантів — ЦНС

Росія завезла до Маріуполя не менше 50 тисяч мігрантів із депресивних регіонів Російської Федерації та країн Центральної Азії. Про це заявив представник Центру національного спротиву Сил спеціальних операцій ЗСУ на пресконференції 17 січня.

«За нашими даними, у тимчасово окупованому Маріуполі вже знаходиться близько 50 тисяч росіян і представників Центральної Азії», — сказав він.



За інформацією ЦНС, нині у тимчасово окупованому місті проживає принаймні вдвічі менше людей, ніж до повномасштабного вторгнення, тому окупаційна влада хоче залучити працівників із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії для прискорення темпів асиміляції українського населення.

Представник ЦНС додав, що для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет як з Росії, так і з країн Центральної Азії, і на тимчасово окупованій території вже фіксують утворення етнічних кримінальних угруповань з числа мігрантів.



Крім того, у Маріуполі та на тимчасово окупованій території Херсонської області були помічені працівники з Білорусі, зазначили у ЦНС.



Раніше повідомлялося, що окупанти зносять будинки у захопленому Маріуполі. При цьому аварійними визнають навіть ті будинки, де продовжують жити люди.