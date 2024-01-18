У Покровському районі під час пожежі загинула пенсіонерка

Під час пожежі у селі Єлизаветівка Покровського району Донецької області загинула жінка. Жителі села самостійно загасили вогонь до приїзду рятувальників. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



«17 січня о 08:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селі Єлизаветівка Покровського району», — йдеться у повідомленні.



На місце події прибули рятувальники 73-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки рятувальники в одній з кімнат будинку виявили тіло 85-річної власниці будинку.



Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Причина та обставини пожежі встановлюються фахівцями.



Нагадаємо, 18 січня уламки збитих «шахедів» впали на територію ферми у Павлоградському районі Дніпропетровської області, спричинивши пожежу та руйнування.