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Президент США може відправити танки «Абрамс» Україні без схвалення Конгресу — Forbes

18 січня 2024, 16:45

Президент США може відправити танки «Абрамс» Україні без схвалення Конгресу — Forbes

Американські танки «Абрамс М1А1». Фото: Армія США Американські танки «Абрамс М1А1». Фото: Армія США

Республіканці у Конгресі свідомо чи через недомисли на користь Кремля затримують життєво важливу допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Вони намагаються пов'язати новий пакет військової допомоги з безпрецедентними обмеженнями для мігрантів та претендентів на притулок, тобто змусити президента Джо Байдена та законодавців-демократів погодитися з новою ксенофобською політикою. Про це пише американське видання Forbes.

Зазначається, що республіканці не ведуть переговори, а, швидше, «займаються здирством» з позиції сили, пише автор статті Девід Екс, тому що Байден де-факто може накласти своє вето, якщо вони ветують нову військову допомогу Україні.

Таке право вето президент США «або ще не повністю оцінив, чи, що найімовірніше, приберіг на крайній випадок».

Мова про класифікацію старих озброєнь, або «надлишкові оборонні вироби» (Excess Defense Articles, або EDA).

Видання нагадало, що за часів 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді Закон про зовнішню допомогу 1961 року закріпив за Держдепартаментом провідну роль у тому, що стосується складання планів щодо військової допомоги. У законі описано напрями цієї допомоги, серед іншого постачання американських озброєнь та військової техніки зі складів за надзвичайних обставин — PDA (drawdowns), які найчастіше отримує Україна. Але є й окрема класифікація — безоплатна передача надлишків продукції військового призначення (excess defense articles).

Уряд США має законне право продавати за надзвичайно низькою ціною — або навіть віддавати безкоштовно — будь-яку американську військову техніку, якої власна армія більше не потребує.

Байден рідко відправляв озброєння у межах своїх повноважень EDA.

Зброю, що надається в рамках PDA, Пентагону доводилося відразу відшкодовувати, оскільки вона перебуває на озброєнні армії. Для постачання в рамках PDA Байдену потрібно схвалення республіканців, але якщо вдатися до опції EDA, без республіканців можна обійтися. Можливо, таку козирну карту (trump card) він приберіг на випадок, якщо в американській політиці виникнуть ще більші складнощі.

Список озброєнь, які Байден міг би задешево продати або подарувати Україні досить довгий, а якщо Україна отримає фінансування від союзників ЄС, він стане ще більшим.

Зброя, яку США можуть передати Україні в рамках EDA: танки; бойові машини; вантажівки; патрульні катери; застарілі винищувачі F-16.

Цього буде достатньо, вважає автор публікації, щоб підтримувати Сили оборони України протягом кількох років.

Процес передачі озброєнь у рамках EDA пов'язаний із різними законами та регулюваннями, але є й лазівки. Президент США може передати стару зброю, яка втратила свою комерційну вартість, але при цьому одержувачу доведеться заплатити за доставку.

Американське законодавство обмежує такі поставки 500 млн. доларів на рік, водночас у тому ж законі немає суворих правил оцінки озброєнь. Так, якщо адміністрація Байдена вирішить, що танки M1A1 Abrams (тисячі яких знаходяться на складах американської армії) коштують кілька тисяч доларів, тоді ніщо не завадить Байдену поставити сотні танків Abrams Україні залізницею та кораблями.

Раніше повідомлялося, що позиція США щодо України не змінилася, запевнили в Адміністрації президента Джозефа Байдена.

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Зброя Україна США Джо Байден Abrams

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