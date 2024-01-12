В Белом доме уверяют, что не изменили свое отношение к Украине

Позиция США по отношению к Украине не изменилась, заверили в Администрации президента Джозефа Байдена.



«Я хочу заверить украинский народ и украинское правительство в том, что позиция США по отношению к Украине не изменилась. Администрация Байдена по-прежнему поддерживает Украину. Украина по-прежнему пользуется поддержкой двухпартийного Конгресса, и администрация Байдена усердно работает над принятием законопроекта про дополнительную помощь», — сказала спецпредставительница США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер на брифинге в Киеве.



Ранее координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что США приостановили военную помощь Украине, пока Конгресс не одобрит новый пакет для поддержки Киева. Он отметил, что американцы передали последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег. Его объявили в конце декабря 2023 года.

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