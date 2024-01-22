У РФ хочуть конфісковувати майно за фейки про російську армію

За фейки про російську армію (і ще за семи статтями) планують конфісковувати майно. Такий законопроект внесли до Держдуми. Про це сьогодні, 22 січня, повідомив російський телеграм-канал Baza.

Зазначається, що проект поправок до Кримінального кодексу Росії про конфіскацію майна створили голови всіх фракцій, окрім «Нових людей», та більшість депутатів. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомляв, що законопроект «дозволить конфіскувати гроші, цінності чи інше майно, які використовуються чи призначені для фінансування злочинної діяльності проти безпеки РФ», а також дозволить судам позбавляти громадян почесних звань. Повний текст законопроекту поки що не опубліковано.

Як повідомляє Baza, якщо закон ухвалять, майно зможуть конфіскувати у засуджених за вісьмома статтями:

- «Поширення фейків про армію»,

- «Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності»,

- «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ»,

- «Дискредитація ЗС РФ»,

- «Публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави»,

— «Заклики до запровадження санкцій щодо РФ та її громадян»,

- «Надання сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, до яких не входить Росія»,

- «Реабілітація нацизму».

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін підтримав ідею конфіскації майна за фейки про російську армію.

«Фейки про російську армію — це робота на противника, заходи в такому разі повинні бути жорсткими», — заявив він в ефірі телеканалу «Росія 24», передає пропагандистське видання РИА Новости.

Так він прокоментував внесений у понеділок Держдуму законопроект про конфіскацію майна за фейки про російську армію.

«Моя думка тут абсолютно зрозуміла: йде війна, жодних дискредитацій армії не має бути. І відповідні заходи мають бути досить жорсткими на адресу тих осіб, які цього допускають. Тому що причина, через яку дискредитація може допускатися, — це робота на противника. Тому повністю підтримую», — сказав Пушилін, відповідаючи на запитання щодо позиції щодо відповідного законопроекту.