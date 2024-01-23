Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених

Зруйнований під'зд у Харкові. Фото: соцмережі

Внаслідок російського обстрілу Харкова повністю зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Оновлено (19:30). Під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російських ракетних ударів, знайдено тіло дівчинки. Число загиблих у Харкові зросло до 8 осіб, повідомляє ОВА.



Обновлено (18:00). Число загиблих внаслідок ранкових ударів по Харкову зросло до 7 людей, повідомляє прокуратура.



Рятувальники витягли з-під завалів тіло ще однієї загиблої жінки.



Раніше вдень рятувальники дістали 21-річну загибу дівчину.



Оновлення (13:00). На цей момент вже відомо про п'ятьох загиблих та понад 50 поранених. Внаслідок російського ракетного удару вранці у вівторок, 23 січня, у Харкові загинуло 5 людей, повідомляє офіс генерального прокурора.



Своєю чергою голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синегубов повідомив про 51 травмовану людину.





Оновлено (11:30). У Харкові вже відомо про трьох загиблих та 42 поранених, повідомляє ДСНС.



Оновлено (9:40). Кількість постраждалих у Харкові зросла до 38 людей, повідомив Терехов.



За словами Терехова, внаслідок ранкових обстрілів зафіксовано повну руйнацію під'їзду багатоквартирного будинку. Також повідомляється про відсутність електроенергії та частково води в одній із постраждалих частин Київського району міста.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив , що росіяни вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі Харкова. На даний момент відомо про двох загиблих жінок, 28 осіб отримали поранення, серед них дитина.

«Зруйновано під'їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місці», — заявив він.







Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, били районом житлової та цивільної забудови.



Згодом серія вибухів у місті пролунала також вранці.