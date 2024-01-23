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Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»

23 січня 2024, 16:45

Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»

Стрічку «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм». Про це сьогодні повідомило американське інформаційне агентство Associated Press.

Зазначається, що картина, яку журналісти АР зняли в оточеному Маріуполі у лютому-березні 2022 року, стала першою номінацією для агентства за всю його 178-річну історію.

Нагадаємо, що Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василиса Степаненко отримали за свою роботу в Маріуполі Пулітцерівську премію та низку інших нагород.

Премію «Оскар» вручатимуть у США 11 березня.

Раніше повідомлялося, що фільм «20 днів у Маріуполі» увійшов до десятки найкращих документальних фільмів 2023 року за версією видання про кіно Indiewire. Українська стрічка посіла третє місце у категорії документалістики. В опитуванні, на основі якого складали рейтинг, взяли участь 156 критиків та журналістів.

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