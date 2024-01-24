Сили оборони знищили понад дев'ять тисяч артилерійських систем окупантів

Минулої доби Сили оборони України пошкодили або знищили 61 артилерійську систему російської армії, довівши загальну кількість втрат артилерії РФ до 9008 одиниць. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



«Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали особового складу 840 осіб, танків 13 одиниць, бойових броньованих машин 31 одиниць, артилерійських систем - 61, одна система РСЗВ, дві ППО», - йдеться у повідомленні Генштабу.



Також у звіті зазначено, що противник втратив 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та сім машин спеціальної техніки.



Раніше в операційній зоні ОСУВ «Таврія» Сили оборони України відбили 39 атак окупантів, знищивши понад 400 військових РФ.