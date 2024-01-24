РФ знову атакували безпілотники: ППО працювала в Орловській області

Вранці, 24 січня, в Орловській області РФ нібито сили протиповітряної оборони збили чотири безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що черговими засобами ППО чотири безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Орловської області.



Губернатор Орловської області Андрій Кличков прокоментував інцидент. За його словами, до місць пригоди у Залізничному та Північному районах стягнуто служби для забезпечення безпеки населення та проведення правоохоронними органами необхідних заходів.



За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Нагадаємо, безпілотник атакував Курську область РФ 22 січня. Внаслідок інциденту двоє російських окупантів отримали поранення.