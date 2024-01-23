В Курской области произошла атака БПЛА: ранены двое оккупантов

Беспилотник атаковал Курскую область РФ 22 января. В результате инцидента двое российских оккупантов получили ранения. Об этом написал российский Telegram-канал ASTRA.



«В результате атаки БПЛА в Курской области ранены двое военнослужащих», —говорится в сообщении.



По данным ASTRA, беспилотник взорвался 22 января в районе деревни Николаево-Дарьино. 2 военнослужащих МО РФ госпитализированы в Суджанскую ЦРБ.



Напомним, жители Владивостока сообщили о взрывах и пожарах сразу на двух электроподстанциях. По словам местных жителей, горят подстанции на Новожилова и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны. В ряде домов нет света.