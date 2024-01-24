ЗСУ знищили майже 400 окупантів та 200 дронів на Таврійському напрямку

Минулої доби, 23 січня, на Таврійському напрямку Сили оборони України знищили ще майже 400 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 54 одиниці військової техніки та 200 ворожих БПЛА різних типів. Про це повідомили у Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського апрямку.



«Загальні втрати ворога в живій силі становили 394 особи. Загальні втрати ворога у озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 54 одиниці. Зокрема, 5 танків, 14 ББМ, 15 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 16 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника», — йдеться у повідомленні.



Крім того, нейтралізовано 200 різних ворожих БПЛА.



Зазначається, що на Таврійському напрямку росіяни завдали 39 авіаційних ударів, провели 36 бойових зіткнень та 919 артобстрілів.



В операційній зоні ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати окупантів, які не залишають спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони, минулої доби, відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.



На Мар'їнському напрямку продовжується стримування ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.



Нагадаємо, окупанти роблять спроби зайти до Авдіївки та пробитися в тил до українських військових.