ВСУ уничтожили почти 400 оккупантов и 200 дронов на Таврическом направлении

За минувшие сутки, 23 января, на Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожили еще почти 400 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 54 единицы военной техники и 200 вражеских БПЛА разных типов. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.



«Общие потери врага в живой силе составили 394 человека. Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 54 единицы. В частности, 5 танков, 14 ББМ, 15 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 16 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника», — говорится в сообщении.



Кроме того, нейтрализованы 200 различных враждебных БпЛА.



Отмечается, что на Таврическом направлении россияне нанесли 39 авиационных ударов, провели 36 боевых столкновений и совершили 919 артобстрелов.



В операционной зоне ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать оккупантов, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны, за прошедшие сутки, отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.



На Марьинском направлении продолжается сдерживание врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.



Напомним, оккупанты делают попытки зайти в Авдеевку и пробиться в тыл к украинским военным.