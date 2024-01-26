У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу РФ 23 січня

У Харкові збільшилася кількість жертв унаслідок обстрілу 23 січня. Фото: прокуратура

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару 23 січня з боку російських загарбників. 26 січня у лікарні померла жінка. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



«Попри зусилля медиків, сьогодні вночі в лікарні померла 61-річна жінка», — йдеться у повідомленні.







Станом на ранок 26 січня кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей.



Нагадаємо, 24 січня вранці рятувальники відновили роботи у п'ятиповерховому будинку, зруйнованому 23 січня російською ракетою. Того дня рятувальники деблокували тіла мешканців будинку: 57-річного чоловіка та 56-річної жінки



Під час масованої ракетної атаки 23 січня окупанти завдали ударів по Харкову, використавши зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та Іскандери. Найбільше було пошкоджено багатоповерхівку на Салтівці.