На Донеччині СБУ затримала російського інформатора з Краматорська

Мешканця Краматорська завербувала росіянка. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про Сили оборони на Донеччині, інформує пресцентр СБУ.



За даними слідства, інформатор розвідував місця базування підрозділів ЗСУ у Краматорському районі. Насамперед він намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ.



Також колаборант готував для агресора схему розташування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на території регіону.



«Розвідінформація знадобилася окупантам для підготовки нових ракетно-артилерійських ударів по прифронтовому місту та його околицях», — йдеться у повідомленні.



Як встановило розслідування, поплічником росіян виявився мешканець Краматорська. У серпні 2023 року він познайомився на одному із сайтів знайомств із росіянкою, яка співпрацює з ФСБ РФ.



За її вказівками чоловік збирав інформацію про військові об'єкти, «потрібні» противнику. Отримані відомості він надсилав месенджером росіянці, а вона переправляла їх кадровому співробітнику ФСБ, який воює проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.



Нині колаборант перебуває під вартою і йому загрожує 12 років ув'язнення. Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому залізничнику, який ще у 2014 році перейшов на бік Росії, а нині воює проти Сил оборони України.