В Донецкой области СБУ задержала российского информатора из Краматорска

Жителя Краматорска завербовала россиянка. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного информатора ФСБ, собиравшего разведданные о Силах обороны в Донецкой области, информирует пресс-центр СБУ.



По данным следствия, информатор разведывал места базирования подразделений ВСУ в Краматорском районе. Прежде всего, он пытался выявить боевые позиции противовоздушной обороны и тяжелой артиллерии украинских войск.



Также коллаборант готовил для агрессора схему расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.



«Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых ракетно-артиллерийских ударов по прифронтовому городу и его окрестностям», — говорится в сообщении.



Как установило расследование, приспешником россиян оказался житель Краматорска. В августе 2023 года он познакомился на одном из сайтов знакомств с россиянкой, сотрудничающей с ФСБ РФ.



По ее указаниям мужчина собирал информацию о военных объектах, «нужных» противнику. Полученные сведения он посылал мессенджером россияне, а она переправляла их кадровому сотруднику ФСБ, воюющему против Сил обороны на Авдеевском направлении.



В настоящее время коллаборант находится под стражей и ему грозит 12 лет тюрьмы. Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему железнодорожнику, который еще в 2014 году перешел на сторону рф, а ныне воюет против Сил обороны Украины.