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Шість прикордонників РФ постраждали внаслідок обстрілу Курської та Брянської областей

31 січня 2024, 12:55

Шість прикордонників РФ постраждали внаслідок обстрілу Курської та Брянської областей

Увечері, 30 січня, було обстріляно територію біля села Стара Миколаївка Рильського району Курської області, троє військовослужбовців ФСБ зазнали осколкових поранень. Про це пише російський Telegram канал ASTRA.

«Приблизно в цей час дрон атакував автомобіль прикордонників у районі села Веселе Глушківського району — УАЗ-Хантер повністю знищений, прикордонники не постраждали», — зазначили в Telegram каналі.

У той же день було також атаковано Брянську область. Біля села Нові Юрковичі постраждали ще троє прикордонників. Раніше безпілотник атакував у Петербурзі завод «Невський мазут».

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