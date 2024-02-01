Україна вже має можливості для знищення ворога, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй зграї для CNN окреслив три основні завдання у війні проти Росії у 2024 році.

«Таким чином, у 2024 році ми маємо зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках: 1) Створення системи забезпечення наших Збройних Сил високотехнологічними засобами. 2) Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження у засобах та способах їх застосування. 3) І якнайшвидше освоювати нові бойові можливості», — пише Залужний.

За його словами, Україна вже має можливості для знищення ворога та забезпечення існування державності.

«Нашою метою має бути використання моменту – максимальне накопичення новітніх бойових можливостей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на завдання максимальної шкоди ворогові, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому», – сказав Головнокомандувач.