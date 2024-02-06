У Житомирській області загинули семеро людей через отруєння чадним газом

У селі Великі Низгірці Бердичівського району Житомирської області семеро людей загинули від отруєння чадним газом. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



За попередніми даними, витік чадного газу стався через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Наразі з'ясовують усі обставини події.



Довідка



Чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у будинках, що опалюються пічками, камінами або газовими котлами. Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини.



Нагадаємо, ексдиректора Russia Today і російського пропагандиста, який закликав до геноциду українців, Антона Красовського в грудні 2023 року було госпіталізовано з отруєнням.