Російський Білгород потрапив під обстріл

Сьогодні під обстріл потрапив російський Білгород. Фото: Жерсть Білгород/Telegram

У російському Білгороді в середу, 7 лютого, спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій нібито через «приліт». Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Очевидці повідомляють у мережі, що снаряд влучив котельню заводу ЖБК-1 та цех металовиробів.

Також місцеві жителі заявили, що боєприпас влучив біля вантажівки.

Пізніше російські телеграм-канали опублікували кілька відео з моментами «прильотів» та викликаних ними наслідків.

Російське Міністерство оборони заявило , що близько 16:30 (за московським часом — Ред.) «припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Міноборони РФ повідомило, що засобами ППО РФ було знищено 7 реактивних снарядів над територією Білгородської області.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, у свою чергу, заявив : «За попередніми даними, є двоє постраждалих. В одного чоловіка баротравма, необхідну медичну допомогу йому надали на місці, від госпіталізації він відмовився. Другого пораненого бригада швидкої доставляє до міської лікарні №2 міста Білгорода — у нього осколкове поранення голови та контузія, вся необхідна медична допомога надається.

Також російський губернатор зазначив, що у місті Білгороді у двох багатоквартирних будинках вибито вікна у квартирах, близько 15 автомобілів пошкоджено осколками. Також є пошкодження на території одного із промислових підприємств.

«У Білгородському районі різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях та на території одного підприємства», — додав він.

Нагадаємо, рівно 40 днів тому, 30 грудня 2023 року, центр російського Білгорода зазнав удару, внаслідок якого загинуло понад двадцять людей.