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Прикордонники знищили російський «Муром-П» у Харківській області

11 лютого 2024, 17:59

Прикордонники знищили російський «Муром-П» у Харківській області

Українські прикордонники «Сталевий кордон» знищили російський «Муром-П» у Харківській області. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

«На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили черговий ворожий комплекс далекого візуального спостереження «Муром-П», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, комплекс став сьомим відеотепловізійним комплексом, знищеним військовослужбовцями 15 мобільного прикордонного загону з початку цього року.

«Муром-М» — це пристрій для далекого візуального спостереження, який автономно виглядає живу силу і техніку. Воно оснащене оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 км та людей у 4 км.

Нагадаємо, на Луганщині прикордонники бригади Гвардії настання «Помста» ліквідували 11 окупантів.

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