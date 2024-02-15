Внаслідок обстрілів Донецької області за минулу добу загинули 8 осіб, ще 13 — отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 14 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що вісім цивільних загинули, 13 людей — травмовано. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 14 лютого росіяни вбили 8 мешканців Донецької області: 3 у Селидовому, 3 у Миколаївці та 2 у Богатирі», — написав він.





За словами Філашкіна, ще 13 людей в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1862 особи, отримали поранення — 4572.



Нагадаємо, 15 лютого в Києві пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона.