Канцлер Німеччини оголосив про новий пакет допомоги Україні

Німеччина виділяє Україні новий пакет воєнної допомоги. Він включає гаубиці, зенітки і ракети для систем ППО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції із Володимиром Зеленським.

«Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги, це 1,1 млрд. євро. Це 36 броньованих колісних гаубиць із промислових запасів, 120 тисяч амуніції, дві системи Skynex та ракети для IRIS-T», — сказав Шольц.

Він також заявив, що Німеччина цього року передбачила на допомогу Україні 1,7 млрд євро та 6 млрд євро — на наступні роки.

Шольц наголосив, що Німеччина є другою країною серед партнерів за допомогою для України.

Раніше повідомлялося, що Іспанія, Німеччина та Британія анонсували нові пакети допомоги Україні .