Росіяни розстріляли полонених українських військових на позиції «Зеніт» в Авдіївці — DeepState

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових. Про це повідомили українські аналітики проєкту DeepState.



«Побратими впізнали бійців із відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. На кадрах розстріляні тіла перебувають у приміщенні Гаража №1. Музей знаходився на території колишньої в/ч Зеніт», — йдеться у повідомленні.



За даними аналітиків, через те, що позиції кілька днів були в оточенні, усім, хто перебував, довелося з боєм прориватися до основних сил.



«Було 4 неходячих хлопців (поранених) і 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися», — зазначили в соцмережі.



Родичі дізналися тіла українських військовослужбовців, які російські окупанти взяли в полон на позиції «Зеніт» в Авдіївці, а потім розстріляли. Про це повідомили українські журналісти «Слідства.Інфо».



Раніше повідомлялося, що із зруйнованих позицій українські військові виходили маневром та закріплювалися на нових рубежах оборони. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що під час одного з таких виходів кілька українських бійців потрапили в полон.